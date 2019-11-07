شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يمنح لاعبي المنتخب راحة من التدريبات غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري ، لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدا الجمعة بعد انتهاء المباراة الودية أمام ليبيريا التي أقيمت اليوم وأنتهت لصالح منتخبنا بهدف نظيف، أحرزه حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي في الدقيقة 86 من عمر المباراة.
ويستأنف الفريق الوطني معسكره المغلق السبت في اطار الاستعدادات لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.
خاض المنتخب الوطني مباراتين حتي الان تحت قيادة حسام البدري امام كل من بتسوانا وليبيريا وانتهت المباراتين بالفوز بنتيجة واحدة 1/0 ، احرز هدفي المباراتين حمدي فتحي.
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