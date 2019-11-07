شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. المنتخب يعلن موقف إصابة حسين الشحات بعد مواجهة ليبيريا والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الدكتور محمد ابو العلا طبيب المنتخب خضوع اللاعب لتدريبات علاجية خلال فترة تواجده علي أمل تعافيه ولحاقه بمشوار الفريق خلال المرحلة الحالية .
ويستعد المنتخب لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالكاميرون .
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