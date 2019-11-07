شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. المنتخب يعلن موقف إصابة حسين الشحات بعد مواجهة ليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد ابو العلا طبيب المنتخب الوطني ، أن الأشعة أكدت سلامة لاعب منتخبنا الوطني حسين الشحات من أي إصابة قوية وأنها مجرد كدمة في الركبة تحتاج إلي فترة علاج لمده أيام . وأكد الدكتور محمد ابو العلا طبيب المنتخب خضوع اللاعب لتدريبات علاجية خلال فترة تواجده علي أمل تعافيه ولحاقه بمشوار الفريق خلال المرحلة الحالية . Advertisements ويستعد المنتخب لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالكاميرون . حقق منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، فوزا سهلا على حساب ليبيريا بهدف نظيف، فى المباراة الودية التى أقيمت باستاد برج العرب فى البروفة الأخيرة قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.

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