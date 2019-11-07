شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يُجهّز سعد سمير بـ"الوديات" قبل استئناف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينوي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منح الفرصة لسعد سمير مدافع الفريق بشكل أساسي خلال المباراة أو المباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل تجهيزه لترة ما بعد فترة توقف الدوري.

وشارك سعد سمير في تدريبات الاهلي الأخيرة بعد تماثله للشفاء من الإصابة الطويلة التى تعرض لها قبل عدة أشهر بقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي وشارك اللاعب في جزؤ من ودية الإعلاميين قبل نحو 20 يوماً.

ويرغب فايلر في منح الفرصة لمدافع الفريق بشكل أكبر خلال مباراة أو مباراتين وديتين سيخوضهما الفريق خلال توقف الدوري الحالية.

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ويتوقف الدوري حالياً بسبب إرتباطات المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في تصفيات أمم أفريقيا ( الكاميرون 2021) وكذلك تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والتى تنطلق غداً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويرغب المدير الفني في تجهيز سعد سمير للمباريات المقبلة التى سيخوضها الفريق عقب استئناف الدوري محلياً وأفريقياً خاصة وأن عودة سعد سمير ستُمثل إضافة قوية للفريق بفضل قدراته العالية وإصراراه الشديد وحماسه داخل الملعب.