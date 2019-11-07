شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف عن استراتيجية التحول الرقمي لجميع خدمات الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف النادي الأهلي اليوم عن تفاصيل استراتيجية التحول الرقمي التي وضعها مجلس إدارة النادي ضمن خطته المستقبلية لتحويل جميع الخدمات المقدمة للأعضاء إلكترونيًا، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي شهده مقر النادي ظهر اليوم للإعلان عن الاطلاق الرسمي لتطبيق ahlyapp ، الذي يعد الخطوة الرئيسية الأولى في هذا المشروع العملاق.

ويعتبر تطبيق الأهلي الالكتروني لخدمة الأعضاء مجرد خطوة ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي وضعها مجلس إدارة النادي، وتستهدف جميع الخدمات التي يقدمها الأهلي حتي يصبح أول نادٍ في مصر والشرق الأوسط يستخدم تكنولوجيا منظومة التحول الرقمي، بهدف زيادة التواصل والتفاعل بين النادي وأعضائه وجماهيره.

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يذكر أن مشروع تطبيق الأهلي الذي تم الإعلان عنه رسميًا اليوم يقدم خدمات كثيرة ومتنوعة للأعضاء وعلى رأسها سداد الاشتراكات السنوية والأقساط «أون لاين» والحصول على بطاقة العضوية عن طريق خدمة التوصيل للمنازل.

ويمكن للأعضاء من خلال هذا التطبيق أيضا التعرف على جميع الخدمات التي يقدمها النادي؛ كمواعيد التدريبات الخاصة بالأنشطة الرياضية في مختلف المراحل العمرية.

ويقدم التطبيق أيضا قسما خاصا بالشكاوى والمقترحات والاستفسارات، ليتم من خلاله التواصل المباشر بين إدارة النادي والأعضاء، للرد عليها في غضون 48 ساعة.

ويتضمن التطبيق قسما خاصا بأخبار الأهلي، والأحداث اليومية التي يشهدها النادي بكل فروعه على مدار الساعة، كما يقدم مسابقة يومية، حيث يتم حصر الإجابات الصحيحة واختيار ثلاثة فائزين للحصول على الجزائز في نهاية الشهر.

و يجري حاليا التجهيز لإضافة خدمة حجز وسداد رسوم الرحلات عبر التطبيق بالإضافة إلى خدمة سداد اشتراكات مدارس الألعاب ومجموعة من الخدمات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها لخدمه الأعضاء وجماهير الأهلي.