شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى لـ"حمدى فتحى" : لدينا هداف جديد مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة للاعب الفريق حمدى فتحى عقب تسجلة هدف الفوز لمنتخب مصر الاول اليوم أمام ليبيريا . وعلق قائلا " من الواضح ان لدينا هداف جديد هنا مع منتخبنا الوطني 72 دقيقة = 2 هدف " . Advertisements هدف وحيد سجله حمدى فتحى انتهى به لقاء منتخب مصر أمام ليبيريا الذى جمع بينهما مساء اليوم الخميس الموافق 7 / 11 / 2019 على ستاد برج العرب، فى إطار استعدادات المنتخب الوطنى لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى لـ"حمدى فتحى" : لدينا هداف جديد مع المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.