الأهلي يكشف إصابة حسين الشحات .. وعبد الحفيظ: لا تدعو للقلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق طلعت:

كشف النادي الأهلي عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها الدولي حسين الشحات لاعب الفريق خلال ودية المنتخب الوطني أمام ليبيريا.

وتعرض حسين الشحات لإصابة قوية خلال المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، وفشل اللاعب في استكمال هذه المباراة

وذكر النادي الأهلي في بيان رسمي أن إصابة الشحات عبارة عن كدمة في العضلة الأمامية.

Advertisements

وشدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أنه أجرى اتصالا باللاعب واطمئن على حالته مؤكدًا أن إصابته لا تدعو للقلق.

وذكر الأهلي في بيانه أن الشحات سيكون جاهز من الناحية الطبية لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر وفقًا لوجهة نظر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري.

ويستعد المنتخب الوطني لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 والتي ستقام في الكاميرون.

وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب قد قال من خلال تصريحات عقب المباراة إن محمد أبو العلا طبيب المنتخب بعث الاطمئنان في نفس الجهاز الفني بأن الإصابة ليست خطيرة