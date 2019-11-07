بعد اشتباكات القمة..اتحاد السلة يصدر عقوبات مغلظة على الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد علام:

أعلن الإتحاد المصري لكرة السلة عن عقوبات مغلظة على الأهلي والزمالك على الأحداث التي نشبت بعد إنتهاء المباراة، التي فاز بها الأهلي 92-80 في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.

وشهدت المباراة اشتباكات ومشادات قوية بين لاعبي الأهلي والزمالك كما توقف اللقاء عدة مرات.

وجاءت قرارات اتحاد المصري لكرة السلة كالتالي:

إيقاف عصام عبد الحميد المدير الفني للزمالك 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف وائل بدر المدرب المساعد بجهاز الزمالك مباراتين وتغريمه 15 الف جنيه.

إيقاف هيثم السحرتي لاعب الزمالك مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف مصطفى محمد وشهرته "كيجو" لاعب الزمالك مباراتين وغرامة 30 ألف جنيه.

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إيقاف إسلام سالم لاعب الزمالك مباراة واحدة وغرامة 10 الاف جنيه.

كما قرر الإتحاد المصري إيقاف لاعبين من الأهلي وهما إبراهيم الجمال وأحمد إسماعيل مباراتين لكلا منهما، مع توقيع غرامة على الجمال قدرها 40 الف جنيه، وعلى إسماعيل 30 ألف جنيه.

وعاقب الاتحاد المصري لكرة السلة سمير جودة مدرب الزمالك بغرامة مالية قدرها 10 الاف جنيه، ووسام عماد لاعب الزمالك 5000 جنيه.

ووقع الإتحاد غرامة مالية قدرها 2500 جنيه على لاعبي الزمالك وهم عمر هشام وأدهم عصام وأحمد حاتم وكريم الدهشان ومحمد مصطفى وسامر عيسى وأحمد جمال وهيثم عبد الحميد.

كما عاقب لاعبي الأهلي بنفس الغرامة وهم محمد الجارحي وأيمن شوكت ومحمود الزيات ويوسف المعداوي وحاتم حسام.

وقرر الإتحاد توقيع غرامة على الأهلي قدرها 20 الف جنيه، لغخلاله بالعدد المتفق عليه في الإجتماع الفني الخاص بالمباراة.

كما قرر الإتحاد نقل مباراة واحدة للأهلي خارج ملعبه بمقر النادي بالجزيرة مع إخطار الإتحاد بالملعب قبل موعد المباراة بـ3 أيام.