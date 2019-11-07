محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق طلعت:
قال بيتير بوتلر المدير الفني للمنتخب الليبيري، إن لاعبي فريقه لم يحصل على رواتبهم، مؤكدًا أنهم حققوا فوزًا أمام مصر.
وتمكن المنتخب المصري من الفوز على نظيره الليبيري بهدف دون في إطار تحضير الفراعنة لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2020.
وأضاف المدرب من خلال تصريحات لقناة أون سبورت: "سعيد بالمباراة، اللاعبين قدموا مباراة جيدة، هناك لاعبين في العالم يحصلون على راتب بالملايين لكن لاعبي المنتخب الليبيري لا يحصلون على راتبهم."
وأضاف: "حتى لو خسرنا المباراة فإنه من وجهة نظري فإننا حققنا فوز بالظهور بهذا الشكل."
وأكمل: "كانت هناك بعض القرارات من جانب حكم المباراة لا أشعر بالرضا عنها، أشكر اتحاد الكرة المصري على هذه الدعوة."
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب ليبيريا: اللاعبون لم يحصلوا على راتبهم .. وحققنا فوزًا أمام مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.