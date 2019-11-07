مدرب ليبيريا: اللاعبون لم يحصلوا على راتبهم .. وحققنا فوزًا أمام مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق طلعت:

قال بيتير بوتلر المدير الفني للمنتخب الليبيري، إن لاعبي فريقه لم يحصل على رواتبهم، مؤكدًا أنهم حققوا فوزًا أمام مصر.

وتمكن المنتخب المصري من الفوز على نظيره الليبيري بهدف دون في إطار تحضير الفراعنة لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2020.

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وأضاف المدرب من خلال تصريحات لقناة أون سبورت: "سعيد بالمباراة، اللاعبين قدموا مباراة جيدة، هناك لاعبين في العالم يحصلون على راتب بالملايين لكن لاعبي المنتخب الليبيري لا يحصلون على راتبهم."

وأضاف: "حتى لو خسرنا المباراة فإنه من وجهة نظري فإننا حققنا فوز بالظهور بهذا الشكل."

وأكمل: "كانت هناك بعض القرارات من جانب حكم المباراة لا أشعر بالرضا عنها، أشكر اتحاد الكرة المصري على هذه الدعوة."