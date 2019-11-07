البدري يعلق على استبعاد لاعبي بيراميدز من المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

علق حسام البدري المدير الفني للمنتخب، على استبعاد سباعي فريق بيراميدز من الانضمام لقائمة الفراعنة استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

وقال البدري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب مواجهة ليبيريا: "لا أريد الحديث بشكل مفصل عن لاعبي بيراميدز، ولكني تدخلت في وقت لإصلاح الأمور، في وقت كان لابد للأمور أن تتحسن".

وفاز المنتخب المصري أمام ليبيريا وديا بهدف نظيف، أحرزه حمدي فتحي في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب مساء الخميس.

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وكان نادي بيراميدز قرر عدم إرسال لاعبيه للمنتخب، اعتراضا على إخلال مبدأ تكافؤ الفرص بعد إعلان جدول الدوري، وكذلك استدعاء اللاعبين في وقت خارج الأجندة الدولية المعتمدة من الفيفا.

وقدم البدري الشكر للاعبي بيراميدز لرغبتهم في الانضمام لصفوف المنتخب، وكذلك وجه الشكر لمجلس إدارة نادي بيراميدز لتعاونه مع المنتخب.

ويلتقي المنتخب أمام كينيا وجزر القمر يومي 14، و18 نوفمبر الجاري.

وكان البدري ضم سباعي بيراميدز ضمن قائمة مكونة من 32 لاعبا، وهم: عمر جابر، ورجب بكار، وعبدالله السعيد، ومحمد حمدي، وعمر جابر، وأحمد أيمن منصور، ومحمد فاروق، قبل أن يستبعدهم ويقرر ضم الثنائي كريم طارق، وأيمن أشرف.