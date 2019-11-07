حسام البدري: الطبيب طمأنني على إصابة الشحات.. نتمنى أن تكون بسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:

قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، إن الطبيب محمد أبو العلا، طمأنه على حالة اللاعب حسين الشحات الذي غادر ملعب مباراة مصر وليبيريا مصابا.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال البدري :"قبل أن أحضر المؤتمر الصحفي سألت الطبيب على حالة حسين الشحات، وكانت رسالة طبيب الفريق مطمئنة، وستكون الإصابة بسيطة إن شاء الله".

وتعرض حسين الشحات لتدخل عنيف بدون كرة من لاعب منتخب ليبيريا ليغادر الملعب مصاباً وسط اشتباه بتعرضه لإصابة في الركبة أو العضلة الأمامية.

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وفاز المنتخب المصري بهدف نظيف على ليبيريا على استاد برج العرب استعداداً لتدشين مشواره في تصفيات أمم إفريقيا 2021 أمام كينيا وجزر القمر.

وأضاف البدري :"الهدف من مواجهة ليبيريا كان منح الفرصة للاعبين البدلاء، والعناصر المنضمة حديثاً لقائمة الفريق".

وأتم مدرب المنتخب المصري :"نعاني من هبوط الأداء البدني للاعبين بسبب فترة التوقف الطويلة للدوري المصري، الأهلي لم يلعب منذ شهر تقريباً، والزمالك لعب لأخر مرة يوم 24 من أكتوبر الماضي".