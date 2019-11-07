محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:
أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، أن المنتخب المصري سيء جداً، وذلك تعقيباً على المباراة المقامة بين فريق حسام البدري ومنتخب ليبيريا ودياً على برج العرب.
وكتب ميدو على تويتر :"منتخب مصر وحش أوي بصراحة، في لاعبين لا يستحقون نيل شرف اللعب للمنتخب أبداً، ولا حتى على سبيل التجربة".
وقدم منتخب مصر أداء سيء للغاية أمام الفريق الليبيري الذي اعتمد على اللعب بعنف وخشونة ما تسبب في أكثر من إصابة للفريق المصري كانت أبرزها إصابة حسين الشحات.
ويستعد منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر في بداية مشوار التصفيات للتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون 2021.
ويخوض حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر مواجهة ليبيريا بدون اللاعبين المحترفين، معتمداً على القائمة المحلية التي اختارها.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق صادم من ميدو على أداء المنتخب أمام ليبيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.