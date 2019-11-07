بالصور.. شارة فتحي وإصابة الشحات وعنف في ملخص مواجهة مصر وليبيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

يلتقي المنتخب المصري أمام ليبيريا في وديا على ستاد برج العرب.

ويستعد المنتخب لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14، و18 نوفمبر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2021 بالكاميرون.

ونال أحمد فتحي شارة القيادة حيث يعد أول ظهور للجوكر بعد أزمة شارة القيادة، وطلب الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، ترك شارة القيادة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وسبق لفتحي أن ارتدى شارة قيادة المنتخب في كأس العالم روسيا 2018، بمواجهتي أوروجواي وروسيا.

Advertisements

وانضم فتحي لصفوف المنتخب لأول مرة في كأس الأمم الإفريقية تونس 2004 تحت قيادة محسن صالح المدير الفني للمنتخب وقتها.

وشارك فتحي أساسيا أمام ليبيريا حتى خروجه في الدقيقة 59 ليحل محمد هاني بدلا منه، ويرتدي عمرو السولية شارة القيادة بدلاً منه.

كما تعرض حسين الشحات لإصابة قوية خلال أحداث الشوط الأول، ليغادر الملعب، واضعا الثلج على ركبته.

ونال لاعبو ليبيريا بطاقات صفراء عديدة بعد التدخل الخشن على لاعبي المنتخب المصري خلال أحداث المباراة.