للمباراة الثانية تحت قيادة البدري.. فتحي يقود المنتخب للفوز بهدف نظيف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تصوير ـ حازم جودة:

فاز منتخب مصر وديًا بهدف نظيف أمام نظيره ليبيريا خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن استعدادت الفريق الوطني لتصفيات كأس أمم أفريقيا.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب وسط الفريق حمدي فتحي بعد تمريرة رائعة من محمد هاني من يمين الملعب.

حمدي فتحي، كان قد سجل هدف الفوز أيضًا في مباراة المنتخب الماضية أمام بوتسوانا، التي تُعد المباراة الأولى للفريق الوطني تحت قيادة حسام البدري.

وإليكم ملخصًا بالمباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود علاء - أحمد فتحي.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - طارق حامد.

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

خط الهجوم: أحمد جمعة.

انطلاق المباراة:

مرور 10 دقيقة من عمر الشوط الأول ولازال التعادل السلبي مستمرًا ولعل أبرز الفرص جاءت في الدقيقة 10 بعدما فشل حارس ليبيريا في الإمساك بالكرة التي أرسلها أحمد فتحي عرضية من جهة اليمين لتسقط الكرة أمام أحمد جمعة داخل منطقة الجزاء ولكنه يُهدرها بتسديدها فوق العارضة.

الدقيقة 36: توقف اللعب بسب سقوط حسين الشحات إثر تدخل عنيف على قدمه من قبل لاعبي ليبيريا قبل أن يُستأنف اللعب بعد استبدال حسام البدري له.

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مرور 45 دقيقة من عمر الشوط الأول ولازال التعادل السلبي مسيطرًا وسط سيطرة من قبل لاعبي منتخب مصر.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي وانتظروا تغطية لحظة بلجظة لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

انطلاق الشوط الثاني:

مرور 10 ولازال النتيجة التعادل السلبي 0 - 0 بين الفريقين وسط سيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين.

الدقيقة 54: تغيير ثاني للمنتخب بخروج طارق حامد ونزول حمدي فتحي.

الدقيقة 58 شهدت تغييرين أخرين لحسام البدري بالدفع بباهر المحمدي بدلًا من محمود علاء وكذلك محمد هاني بدلًا من أحمد فتحي.

الدقيقة 65: حسام البدري دفع بعبد الله جمعة بدلًا من محمود وحيد.

مرور 70 دقيقة ولازال التعادل السلبي مستمرًا.

الدقيقة75: توقف اللعب لعلاج أحمد السيد "زيزو" بعد تدخل عنيف ضده من قبل لاعب ليبيريا.

الدقيقة 82: حسام البدري يستبدل محمد مجدي "قفشة" بالمهاجم حسام حسن.

الدقيقة 84: حمدي فتحي يُسجل هدف منتخب مصر الأول بعد تمريرة عرضية من قبل محمد هاني.

الدقيقة 88: مشاركة أيمن أشرف بدلًا من عمرو السولية.

الدقيقة 90 انتهاء وقت المباراة والحكم يعلن 4 دقائق وقت بدل من الضائع.

انتهاء المباراة بفوز المنتخب المصري بهدف نظيف سجله حمدي فتحي في الدقيقة 84.