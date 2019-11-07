سموحه ٢٠٠٤ يفوز على بيراميدز بثلاثية في بطولة الجمهورية

فاز فريق سموحةمواليد ٢٠٠٤ لكرة القدم على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب سموحه ضمن مباريات بطولة الجمهورية.
سجل أهداف شريف شحته ، عبد العزيز سعيد ، يوسف شحته وبذلك يرتفع رصيد سموحه إلى ٤ نقاط .
لعب سموحه بتشكيل مكون من :عبد الرحمن عبد المنعم ، يوسف طارق ، اسامه محمد ، عبد العزيز سعيد ، محمد شريف ، محمود ماهر ، اسامه فراج ، محمود ياسر ، شريف شحته ، يوسف شحته ، حمدى المرسى واشترك أثناء المباراة كلا من : أحمد على ، أحمد المعتز بالله ، عبد الله وليد .
يتكون الجهاز الفني من : حسين عامر مدير فنى، حسن عيد مدرب عام ، العمراوى مدرب حراس المرمى ، جمال مصطفى إدارى الفريق ، ابراهيم ذكى علاج طبيعي ، أحمد ذكى عامل مهمات .
يقود قطاع الناشئين رضا البلتاجى رئيس القطاع و عبد البديع حماده مدير إدارى القطاع وعادل ذكى شئون اللاعبين
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