الشارقة ينتصر علي الجزيرة بثنائية ويستعيد صدارة الدوري الإماراتي

تمكن فريق الشارقة من تحقيق فوزاً غالياً علي مضيفه نادي الجزيرة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم علي ستاد "محمد بن زايد" في قمة الجولة السابعة من دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي".

أحرز أهداف الشارقة كلاً من أوتابيك شوكوروف، محمد سعيد الشحي في الدقائق 20 و88 من زمن المباراة.

تمكن الشارقة من إنهاء الشوط الأول من المباراة بتقدمه بهدف عن

طريق أوتابيك شوكوروف في الدقيقة 20 من زمن المباراة من تسديدة لم يتمكن حارس الجزيرة من التصدي لها.

أما في الشوط الثاني فقد تمكن محمد سعيد الشحي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 88 من زمن المباراة، من كرة سددها اللاعب علي يسار حارس الجزيرة.

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وبذلك الفوز تمكن الشارقة من العودة

مرة أخري لصدارة الدوري الإماراتي برصيد 19 نقطة متفوقاً علي شباب الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما توقف الجزيرة عند المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

وفي مباراة أخري تمكن النصر من الفوز علي ضيفه اتحاد كلباء بنتيجة 2-0 سجل الأهداف كلاً من إستبيان بافيز، أنطونيو كارفانو توزي في الدقائق 35 و60 من زمن المباراة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر إلى 13 نقطة بالمركز الرابع برصيد 13 نقطة، بينما يبقي اتحاد كلباء عند المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.