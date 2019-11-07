الزمالك يفوز على الزهور والأهلي يتفوق على الأوليمبي في دوري المحترفين

اختتمت اليوم الخميس منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري المحترفين لكرة اليد رجال، والتي شهدت تحقيق الزمالك فوز على الزهور، وتمكن الأهلي كذلك من تحقيق الفوز علىالأوليمبي.
وجاءت نتائج الجولة العاشرة كالتالي :
فوز الزمالك على الزهور بنتيجه 25/30
فوز الاهلى على الاوليمبى بنتيجه 22/27
فوز المعادى على الطيران بنتيجه21/25
فوز سموحه على الحوار بنتيجه 21/26
فوز الجزيره على الفيوم بنتيجه 26/32
فوز جزيره الورد على اصحاب الجياد بنتيجه 26/28
فوز البنك الاهلى أمام حدائق الاهرام بنتيجه 20/23
فوز طلائع الجيش على سبورتنج بنتيجه 24/25
فوز هليوبلس على اكتوبر بنتيجه 28/37
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