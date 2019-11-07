الأهلي يحمل اتحاد السلة تبعات عقوبات مباراة القمة

اثارت القرارات التي أصدرها الاتحاد المصري لكرة السلة على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الأهلي والزمالك في إطار منافسات بطولة كأس مصر استياء مسئولي النادي الاهلي بعدما ساوت العقوبات بين المعتدي والمعتدى عليه ليحمل الاهلي مسئولي اتحاد اللعبة تبعات هذه العقوبات في المرحلة المقبلة والتي تفتح الباب علي مصرعيه امام المزيد من احداث الشغب والتجاوزات البعيده عن الروح الرياضية

وكان الاهلي قد تقدم بشكوى رسمية لاتحاد السلة ضد نادي الزمالك بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة القمة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء الماضي علي صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيرة وانتهت بفوز رجال سلة الاهلي ٨٠/٩٢ في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر،

وأدان الاهلي في شكواه التجاوزات غير المسبوقة من جانب مسئولي الزمالك وجهازه الفني ولاعبيه اثناء وبعد المباراة بتعمدهم الخروج عن الروح الرياضية والاعتداء على الجهاز الفني

ولاعبي الاهلي في مشهد مؤسف أمام مسئولي اتحاد السلة .

وتضمنت شكوى الأهلي العديد من مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية التي توثق هذه الإعتداءات ، بعد أن قام المدير الفني للفريق المنافس وبعض معاونيه بتوجيه إشارات تخدش الحياء وبعيدة عن الأخلاق الرياضية لمجلس إدارة الأهلي المتواجد في المقصورة الرئيسية، فضلا عن قيام لاعبي الزمالك ومعهم أعضاء الجهاز الفني والإداري بالاعتداء على لاعبي الأهلي مستخدمين الأجزاء الخشبية الموجودة في الصالة المغطاة في مشهد ليس له علاقة بالرياضة.

وانتظر الاهلي اتخاذ اتحاد السلة القرارات التي تحول دون تكرار هذه التجاوزات المؤسفة الا ان عقوبات اتحاد اللعبة جاءت مجحفة للاهلي وهزيلة في حق مسئولي ولاعبي الزمالك ليحمل الاهلي اتحاد السلة تبعيات هذه العقوبات التي جاءت علي

النحو التالي

** إيقاف عصام عبد الحميد المدير الفني للزمالك 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه.

** إيقاف وائل بدر مدرب الزمالك مباراتين وتغريمه 15 ألف جنيه.

** إيقاف لاعب الزمالك هيثم السحرتي مباراتين وتغريم 50 ألف جنيه.

** إيقاف مصطفى محمد لاعب الزمالك مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه.

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** إيقاف إسلام سالم لاعب الزمالك مباراة وتغريمه 10 آلاف جنيه.

** إيقاف إبراهيم الجمال لاعب الأهلي مباراتين وتغريمه 40 ألف جنيه.

** إيقاف أحمد إسماعيل لاعب الأهلي مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه.

** تغريم سمير جودة مدرب الزمالك 10 آلاف جنيه وتغريم وسام العبد لاعب الزمالك 5 آلاف جنيه.

** تغريم الأسماء الآتية 2500 جنيه وهم محمد الجارحي وأيمن شوكت ومحمود الزيات ويوسف المعداوي وحاتم حسام من الأهلي.

هذا بالإضافة لعمر هشام وأدهم عصام عبد الحميد وأحمد حاتم وكريم الدهشان ومحمد مصطفى وسامر عيسى وأحمد جمال وهيثم عبد الحميد من الزمالك.

وتطبيقا لمادة التشاجر طبقا لتقرير الحكم والمراقب تقرر الآتي:

** توقيع غرامة على الأهلي قدرها 20 ألف جنيه لإخلاله بعدد الجماهير المتفق عليه.

** نقل مباراة واحدة للأهلي خارج ملعبه وإخطار الاتحاد بالملعب الجديد قبل اللقاء بـ3 أيام.