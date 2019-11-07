طبيب المنتخب المصري: إصابة حسين الشحات تحتاج لتدريبات علاجية بضعة أيام

أكدت الأشعة سلامة حسين الشحات نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الفراعنة الودية اليوم الخميس أمام ليبيريا، والتي خرج اللاعب على اثرها من الملعب قبل نهاية الشوط الأول.
وأوضحت الأشعة أن الإصابة عبارة عن كدمة في الركبة تحتاك إلى علاج لبضعة أيام فقط، ليتمكن اللاعب بعدها منالمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.
وأكد الدكتور محمد ابو العلا طبيب المنتخب، أن حسين الشحات سيخضع لتدريبات علاجية خلال فترة تواجده مع الفريق، على أمل تعافيه وإمكانية مشاركته مع الفريق خلال مشواره المقبل في التصفيات الافريقية.
ويستعد المنتخب لمواجهتي كينيا وجزر القمر، في إفتتاح مشوارهبالتصفيات الافريقية المؤهلة إلى كأس أمم افريقيا 2021 والتي ستقام في الكاميرون.
وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أكد عقب المباراة أن إصابة الشحات بسيطة، وأن اللاعب كان فقط يشعر ببعض القلق بعد التدخل العنيف من لاعب ليبيريا.
وتمكن المنتخب المصري من تحقيق فوز باهت على ليبيريا بهدف دون رد، سجله البديل حمدي فتحي في الدقيقة 85، في المواجهة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالاسكندرية.
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