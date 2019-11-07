سموحه يفوز على الشباب بنصف دستة أهداف

فاز الفريق الاول لكرة القدم بنادى سموحة على فريق الشباب بالنادى بسداسية نظيفة فى المباراة التجريبيةالتى جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب سموحة فى إطار تجهيز الفريق لاستئناف مباريات الدورى.
سجل الهدف الاول يوسف ديوب و أضاف رونالد وانجا الهدف الثانى ، واحرز محمود فهمى أربعة أهداف متتالية.
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