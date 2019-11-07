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تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر للرجبي في البطولة العربية

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اسفرت قرعة البطولة العربية لسباعي الرجبي الرجال، التي أقيمت اليوم الخميس، عن العديد من المواجهات القوية للمنتخب المصري.

حيث يلتقي منتخب مصر نظيره الامارات  في الحادية عشر من صباح غد

الجمعة، علي ان يلتقي مع منتخب الاردن في الساعه الواحدة ظهراً، ويختتم مواجهات الغد أمام فلسطين في الثالثة إلا ربع عصراً.

ويواصل منتخب مصر مبارياته يوم السبت، حيث يلقي مع الجزائر في العاشرة والنصف صباحاً، يليها مواجهة  أمام السودان في الثانية عشر والنصف ظهراً.

على أن تقام المباراة النهائية ومباريات تحديد المراكز من الثالث إلى السادس بنفس اليوم بداية من الثالثة عصراً.

                                                                                                              

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