شاهد.. جوتي يستعد لبداية مسيرته التدريبية مع ألميريا

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وصل الإسباني ماريا جوتييريز هرنانديز "جوتي"، المدير الفني الجديد لنادي آلميريا الإسباني الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، إلى مقر النادي من أجل تولي المسئولية الفنية بشكل رسمي.
ونشر محمد عادل المدير الإداري لناديآلميريا صورة تجمعه بجوتي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" معلقًا " السيدات والسادة رحبوا معنا بساحر ألميريا ( جوتي )".
وكان نادي ألميريا أعلن يومالإثنين الماضي، عن تعيين جوتي خلفا لبيدرو إيمانويل، على خلفية نتائجه السلبية حيث لم يتمكن سوى من تحقيق إنتصار وحيد في أخر 8 مباريات للفريق الإسباني.
يذكر أن جوتي بدأ مسيرته التدريبية في المراحل العمرية الصغرى بـ ريال مدريد، قبل أن يتولى منصب المدرب المساعد في بشكتاش بالموسم الماضي.
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