محمد النني على مقاعد بدلاء بشكتاش أمام سبورتينج براجا

أعلن عبدالله أفجي، المدير الفني لفريق بشكتاش التركي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة سبورتينج براجا البرتغالي في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي. المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي. وشهد التشكيل جلوس نجم منتخب مصر محمد النني على مقاعد الاحتياط بعد أن شارك أساسيًا في مواجهة الفريقين بالجولة الماضية. أن شارك أساسيًا في مواجهة الفريقين بالجولة الماضية. وعلى الجانب الآخر فإن أحمد حسن كوكا المحترف في صفوف سبورتينج براجا البرتغالي، يغيب عن المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

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