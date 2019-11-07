رياضة | عاجل.. خطوات مفاجئة من الأهلي ردا على عقوبات اتحاد السلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. خطوات مفاجئة من الأهلي ردا على عقوبات اتحاد السلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‎يخطط مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب التصعيد ضد قرار لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة بفرض عقوبات قاسية على القلعة الحمراء ونظيره الزمالك في المباراة التي أقيمت بينهما بدور الستة عشر بكأس مصر.

خطوات مفاجئة من الأهلي ردا على عقوبات اتحاد السلة

وسيقرر الأهلي هطوات التصعيد وذلك في اجتماع مجلس الإدارة المقرر عقده يوم السبت المقبل ، ردا على تلك العقوبات التي يراها المارد الأحمر ظالمة ومبالغ فيها للغاية.

اقرأ أيضا.. اتحاد السلة يعلن عقوبات لقاء الكأس بين الأهلي والزمالك

وكانت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة قررت توقيع عقوبات على الأهلي والزمالك على خلفية المشاجرة التي وقعت في نهاية اللقاء الذي أقيم بدور الستة عشر من بطولة الكأس، وجاءت على النحو التالي:

تغريم سمير جودة مدرب الزمالك 10 آلاف جنيه وتغريم وسام العبد لاعب الزمالك 5 آلاف جنيه.

تغريم الأسماء الآتية 2500 جنيه وهم محمد الجارحي وأيمن شوكت ومحمود الزيات ويوسف المعداوي وحاتم حسام من الأهلي.

Advertisements

إيقاف عصام عبد الحميد المدير الفني للزمالك 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه.

إيقاف وائل بدر مدرب الزمالك مباراتين وتغريمه 15 ألف جنيه.

إيقاف لاعب الزمالك هيثم السحرتي مباراتين وتغريم 50 ألف جنيه.

إيقاف مصطفى محمد لاعب الزمالك مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه.

إيقاف إسلام سالم لاعب الزمالك مباراة وتغريمه 10 آلاف جنيه.

إيقاف إبراهيم الجمال لاعب الأهلي مباراتين وتغريمه 40 ألف جنيه.

إيقاف أحمد إسماعيل لاعب الأهلي مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه.

توقيع غرامة على الأهلي قدرها 20 ألف جنيه لإخلاله بعدد الجماهير المتفق عليه.

نقل مباراة واحدة للأهلي خارج ملعبه وإخطار الاتحاد بالملعب الجديد قبل اللقاء بـ3 أيام.