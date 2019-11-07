رياضة | عاجل.. الكشف عن تفاصيل إصابة حسين الشحات ومدي خطورتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن تفاصيل إصابة حسين الشحات ومدي خطورتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجري حسين الشحات جناح منتخب مصر والنادي الأهلي أشعة بعد مباراة مصر وليبيريا الودية والتى انتهت بفوز مصر بهدف دون رد سجله حمدي فتحي لاعب الأهلي، في لقاء أقيم علي ملعب برج العرب بالأسكندرية ضمن إستعدادات الفراعنة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وعقب انتهاء مباراة مصر ضد ليبيريا قام حسين الشحات بالذهاب لأحد المستشفيات القريبة للإطمئنان على حالته والإصابة التى عانى منها خلال اللقاء، بعد أن غادر المباراة بعد تدخل أحد لاعبي ليبيريا في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول.

وأثبتت الأشعة سلامة حسين الشحات من أي إصابة قوية وأنها مجرد كدمة في الركبة تحتاج إلي فترة علاج لمده أيام ثم يعود للتدريبات مرة أخري.

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وأكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطنى خضوع اللاعب لتدريبات علاجية خلال فترة تواجده في المعسكر المقام ببرج العرب، علي أمل تعافيه ولحاقه بمشوار الفريق خلال المرحلة الحالية

ومنح الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري لاعبي الفراعته راحة من التدريبات غدا الجمعة بعد انتهاء المباراة الودية أمام ليبيريا بفوز الفراعنة بهدف سجله حمدي فتحي لاعب الأهلي.

ويستعد المنتخب لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالكاميرون 2021.