رياضة | الهلال السعودي يحسم صفقة جديدة

وأوضح المريسل إدارة نادي الهلال توصلت إلى اتفاق مع مصطفى ملائكة حارس الفيصلي؛ لضمه إلى الفريق في يناير المقبل.

وأعرب المريسل عن إعجابه بآداء ملائكة في مواجهة النصر، مساء الأربعاء، والتي انتهت بفوز العالمي بهدفين نظيفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "بالملز"، في لقاء مؤجل من الإسبوع السادس بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وقال المريسل: "ملائكة أنقذ الفيصلي من هزيمة قاسية أمام النصر، بعد نجاحه في إنقاذ 4 أهداف محققة".

وأضاف: "من الظلم ألا ينضم مصطفى ملائكة للمنتخب الوطني، في الفترة الحالية، فاللاعب يستحق لانضمام للأخضر".

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد الفيصلي في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

