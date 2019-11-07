رياضة | محمد صلاح يستعد لمانشستر سيتي في الجيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يستعد لمانشستر سيتي في الجيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الاستعداد لمواجهة نظيره مانشستر سيتي المقبلة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في الصالة الرياضية.

وخاض اللاعب الدولي المصري محمد صلاح التدريبات كاملة رفقة لاعبي ليفربول استعدادا للمواجهة المترقية المقبلة أمام فريق مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي ستجمع بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي الخاص بنادي ليفربول.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ويدخل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " برصيد 31 نقطة بينما يحتل نادي مانشستر سيتي حامل لقب البطولة المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة الإنجليزية برصيد 25 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي:-