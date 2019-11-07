رياضة | وليد صلاح الدين يوجه رسالة إلى "زيزو" الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد صلاح الدين يوجه رسالة إلى "زيزو" الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فسر وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق سبب أزمة الفرص الضائعة لأحمد سيد زيزو لاعب الفراعنة وفريق الزمالك خلال لقاء اليوم أمام ليبيريا.

وعانى اللاعب من مشكلة الفرص المهدرة بشكل كبير خلال لقاء اليوم بعدما أتيحت له أكثر من كرة سهلة.

وفاز المنتخب الوطني على لبيريا بهدف نظيف عن طريق حمدي فتحي ضمن الاستعداد للاستحاقات القارية المقبلة.

وتابع وليد صلاح في تصريحات لقناة "أون سبورت"، "زيزو خامة مبشرة وظهر بشكل جيد في لقاء اليوم وكان عنصر فعال لكنه يعيبه إنهاء الهجمات والفرص المهدرة وأعتقد أنها ستؤثر على فرص تواجده في التشكيل الأساسي خلال اللقاءات المقبلة".

وواصل "كان لابد أن يترك زيزو بصمة مثلما فعل حمدي فتحي ويترجم الأداء الطيب إلى أهداف خاصة أن المنافسة على مقعده ستكون قوية في الفترات المقبلة".

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وعن سبب إضاعته للفرص، علق "زيزو يتعامل مع كل الهجمات بنفس الشكل وهو غير صحيح، بعض الكرات تحتاج إلى تعامل خاص وكل هجمة تحتاج لطريقة تنفيذ مختلفة عن الأخرى".

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن توقف بطولة الدوري لفترة طويلة كان له تأثير سلبي على اللاعبين خلال وديتي بتسوانا وليبيريا.

وتابع البدري عبر المؤتمر الصحفي "حققنا عدة مكاسب من وراء ودية ليبيريا، وعلى رأسها منح الفرصة لبعض اللاعبين لأول مرة إلى جانب الحفاظ على لياقة بعض اللاعبين وسط توقف المسابقة، وانخفاض الجانب البدني كان طبيعي في الشوط الثاني".

وأضاف "في النهاية الجهاز يتخذ القرارات الصحيحة، وكان لابد من خوض مباراة ودية تحت أي ظرف لتكون أفضل تحضير لمباراتي كينيا وجزر القمر".

وعن أزمة انضمام لاعبي بيراميدز ، قال "لابد من تصحيح الأوضاع، أشكر لاعبي بيراميدز الذين كانوا يرغبوا التواجد، وأشكر إدارة بيراميدز، مرحلة تم اتخاذ قرار فيها وتنتهي بإنتهاء المرحلة".