رياضة | عاجل.. السعودية تستضيف كأس السوبر الإسباني بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السعودية تستضيف كأس السوبر الإسباني بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن إقامة كأس السوبر بنظامه الجديد في المملكة العربية السعودية مقابل الحصول على 30 مليون يورو.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن المملكة العربية السعودية فازت بحق استضافة كأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد مقابل دفع 30 مليون يورو سيحصل الاتحاد الإسباني على 15 مليون بينما سيتم توزيع 15 مليون يورو على الاندية المشاركة

وسيتم سحب قرعة كأس السوبر الإسباني لتحديد مباراتي الدور نصف النهائي يوم الاثنين المقبل الموافق 11 نوفمبر، وستقام مباراتي الدور نصف النهائي يومي الأربعاء 8 يناير والخميس 9 يناير، على أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد 12 يناير لعام 2020.

واشارت الصحيفة إلى أن برشلونة وريال مدريد وفالنسيا واتلتيكو مدريد هي الفرق المشاركة في كأس السوبر الإسباني في النسخة الجديدة والذي سيقام في المملكة العربية السعودية.