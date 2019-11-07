رياضة | عاجل.. اتحاد السلة يعلن عقوبات لقاء الكأس بين الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اتحاد السلة يعلن عقوبات لقاء الكأس بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن قراراته بشأن مباراة القمة بين الزمالك والأهلي الأخيرة في دور الـ16 لكأس مصر.

وجاءت القرارات كالآتي:



1-تغريم سمير جودة مدرب الزمالك 10 آلاف جنيهًا وحسام عماد لاعب الزمالك مبلغ 5آلاف جنيهًا.

2- تغريم كل من محمد الجارحي وأيمن شوكت ومحمود الزيات ويوسف المعداوي وحاتم حسن من الأهلي، وعمر هشام وأدهم عصام عبد الحميد وأحمد حاتم وكريم الدهشام ومحمد مصطفى وسامر عيسى وأحمد جمال وهيثم عبد الحميد من الزمالك مبلغ 2500 جنيهًا.

-توقيع غرامة مالية على الأهلي قدرها 20 ألف جنيهًا لإخلاله بالعدد المتفق عليه

-نقل مباراة واحدة للأهلي لفريق الممتاز رجال خارج ملعبه وإخطار الاتحاد بالملعب قبل موعد المباراة بـ3 أيام

-إيقاف عصام عبد الحميد المدير الفني لنادي الزمالك 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيهًا.

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-إيقاف وائل بدر مدرب الزمالك مباراتين وتغريمه 15 ألف جنيهًا

-إيقاف هيثم السحرتي لاعب الزمالك مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيهًا

إيقاف مصطفى محمد لاعب الزمالك مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيهًا

إيقاف إبراهيم الجمال لاعب الأهلي مباراتين وتغريمه 40 ألف جنيهًا

إيقاف أحمد إسماعيل لاعب الأهلي مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيهًا

إيقاف إسلام سالم لاعب الزمالك مباراة وتغريمه 10 آلاف جنيهًا.