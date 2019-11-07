رياضة | تعرف على أحداث المرحلة الثانية من رالي العلا نيوم الصحراوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أحداث المرحلة الثانية من رالي العلا نيوم الصحراوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تألق السائق السعودي يزيد بن محمَّد الراجحي خلال منافسات رالي العُلا نيوم، الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية لموسم 2019، وذلك بعد تواطدة في المركز الثالث في مرحلة الأولي، خلف المتصدر السائق السعودي ياسر بن سعيدان، فيما تواجد الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي في المركز الثاني بسيارة بيجو.

وشارك المتسابقون اليوم في المرحلة الثانية ("العُلا – 2") وطولها 212 كيلومتر، في مدينة الرفيعة وانتهت في "قرية عين".

وجاء الراجحي على رأس قائمة الأوقات بسيارته التيوتا خلال 1:39:40 ساعة، متقدما بأربع دقائق تقريبًا من الدقائق الستّ التي خسرها البارحة أمام، ليتقدم إلى المركز الثاني في التقييم العام للسائقين،

خلف المتصدر حافظ بن سعيدان.

وقال الراجحي: "المرحلة الثانية اليوم تشبه مرحلة البارحة، وسجلت فيها وقتًا جيدًا، حيث ضغطت بكل قوة لإنهائها أولًا.. بعد 140 كيلومتر داخل المرحلة أبطأت سرعتي بسبب الغبار من السيارة التي أمامي، حيث قدت وسط الغبار في آخر 70 كيلومترٍ منها".

وتابع: "آمل مواصلة الضغط يوم غدٍ للاستحواذ على الصدارة، وأن لا أتعرض لانثقابات، الفارق كان أكثر من ست دقائق البارحة والآن هو دقيقتين ونصف تقريبًا".

وتواجد السائق الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي بسيارته البيجو في المركز الثالث من مرحلة اليوم بفارق دقيقتين ونصف تقريبًا عن الراجحي.

وقال القاسمي، صاحب المركز الأول عقب انتهاء المرحلة: "كانت مرحلة اليوم سريعة وتكرار لمرحلة البارحة، لم نتمتع بالسرعة الكافية كما السيارات الأخرى لأن سيارتنا باغي، لذلك لم تكن المرحلة سهلةً بالنسبة لنا، خاطرنا قليلًا لنكون على نفس وتيرة السيارات الأخرى، وعمومًا نحن في المركز الثاني ونحن راضون عن ذلك".

وأضاف: "يوم غدٍ ستكون مرحلة جديدة وسأضغط وربما أحقق وقتًا سريعًا فيها".

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وبقى السائق الإسباني فِرناندو ألونسو على متن تويوتا في المركز الرابع في الترتيب العام.

فيما تواجد السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال (فورد) في المركز الخامسمن مرحلة اليوم، ولحق به

بفارقٍ ضئيل السائقان السعوديان عيسى الدوسري، وخالد الفريحي على متن سيارة نيسّان.

وجاء المراكز العشرة الأولى؛ السائقون السعوديون مطير الشمري بسيارته النيسّان، ومحمَّد التويجري على متن تويوتا، وسلمان الشمري (تويوتا).

وفي فئة سيارات الإنتاج التجاري المتسلسل "تي 2"، خاض السائق السعودي يوسف السويدي على متن سيارته النيسّان مرحلة اليوم، والـ 15 في الترتيب العام، في حين كان صالح السيف الأول في فئة العربات الصحراوية الخفيفة "باغي" "تي 3"، محتلًا المركز الـ 14 في الترتيب العام.

فيما حافظ الدرّاج السعودي مشعل الغنيم ("كاي تي أم") على صدارة ترتيب فئة الدرّاجات النارية العادية، في حين انسحب من المسابقة منافساه محمَّد العريني وعبداللـه الهلال.

أما في فئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات "كواد"، ظل الدرّاج السعودي عبدالمجيد الخليفي متصدرا فئة لدراجات، متفوقا على مواطنيه، رياض العريفان (ياماها)، ووليد الشقاوي (هوندا).

وسيشهد يوم الجمعة المرحلة الثالثة والتي تعد مرحلة الانتقال من العلا إلى نيوم بطول 231 كلم، وتبدأ من أبو القزاز وتنتهي في العمود، وأخيرًا المرحلة الرابعة والنهائية في منطقة نيوم بطول 175 كلم السبت المقبل تبدأ في المويلح وتنتهي في تريم، ليليها حفل تتويج الفائزين واختتام الرالي في منطقة شرما.

