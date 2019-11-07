رياضة | مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الإعلامي مهيب عبد الهادي مفاجأة عن صفقة الأهلي القادمة خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل.

وتناقش لجنة التخطيط بالنادي الأهلي خلال الفترة الحالية التعاقد مع صفقة هجومية مميزة بعد تراجع مستوي الثنائي مروان محسن ووليد أزارو.

وقال مهيب في حديثه خلال تقديم برنامجه عبر شاشة mbc مصر: محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي وضع العديد من الأسماء على قائمة المفاوضات أبرزها ريان ميندز وهو مهاجم فريق كاب فيردي سابقاً ونادي الشارقة في الوقت الحالي متصدر الدوري الإماراتي.

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واضاف: الاسم الثاني أبو بكر ستيف تراولي وهو لاعب المنتخب الجامبي ومهاجم فريق عجمان الإماراتي، أما الاسم الثالث فهو اللاعب "مالابا" مهاجم المنتخب التوجولي.

وتابع: محسن صالح لديه علاقة قوية مع الأندية الإماراتية بحكم خبرته وعمله في الإمارات في الفترات السابقة، ولذلك طرح اسماء قوية على الأهلي للتعاقد مع واحد منهم بالفترة القادمة.

واختتم مهيب تصريحاته قائلا: لا يزال اللاعب لابا كودجو مطروح على الأهلي وقد ينضم للفريق في أي وقت.