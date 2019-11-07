رياضة | كلوب يوجه تحذير شديد اللهجة إلى جوارديولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يوجه تحذير شديد اللهجة إلى جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أنه فريقه سيدخل مباراته أمام مانشستر سيتي، من أجل الفوز ولا شيئًا غيره، من أجل الابتعاد أكثر في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأبدى كلوب، حماساً شديداً وإصراراً على الفوز في المباراة المقررة أمام مانشستر سيتي الأحد في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال كلوب إن "الفريق سينعزل عن كل الضوضاء المحيطة بالمباراة المرتقبة، وسيوجه تركيزه بالكامل إلى تقديم ما هو ضروري لتحقيق الفوز".

وستكون المباراة هي الأولى في الموسم الحالي بين ليفربول متصدر الدوري برصيد 31 ومانشستر سيتي حامل اللقب والذي يحتل المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

Advertisements

ويرى كلوب أن إثارة المواجهة تتخطى التركيز على دورها في رسم ملامح المنافسة في الفترة المتبقية من الموسم الحالي.

وقال كلوب إنه "سيقود الفريق في المباراة بهدف الفوز وسيقدم كل ما لديه من أجل ذلك".

وأضاف في تصريحات نشرها نادي ليفربول بموقعه على الإنترنت "بالنسبة لنا كفريق، علينا أن نستعد لمباراة كهذه بفعل الخطوات المناسبة مراراً وتكراراً".

وتابع "نحن نرغب في الفوز وسنقدم كل المحاولات من أجل ذلك، وهو أمر صعب. بعدها سنرى كيف سيكون الوضع وكيف يمكننا استغلاله".

وتجدر الإشارة إلى أن ليفربول لم يتلق سوى هزيمة واحدة في الدوري الإنجليزي طوال الموسم الماضي، وكانت أمام مانشستر سيتي الذي فاز على ليفربول 2-1 في يناير (كانون الثاني).