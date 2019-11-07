رياضة | ملخص مباراة مصر وليبيريا الودية اليوم الخميس 7-11-2019 (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص مباراة مصر وليبيريا الودية اليوم الخميس 7-11-2019 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب مصر في تحقيق فوز صعب على نظيره ليبيريا بهدف دون رد في المواجهة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب ملعب برج العرب بالأسكندرية، ضمن استعدادات الفراعنة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2023 والتي من المقرر أن تقام في الكاميرون.

ملخص مباراة مصر وليبيريا الودية اليوم الخميس

Advertisements

وسجل حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، هدف الفراعنة الوحيد في الدقيقة 85 من عمر اللقاء بعد أن تلقى تمريرة مميزة من الظهير الأيمن محمد هاني.

وكان حمدي فتحي هو صاحب هدف الفراعنة أمام بوتسوانا أكتوبر الماضي، في لقاء انتهى بهدف دون رد أيضا، ليسجل لاعب وسط الأهلي هدفه الثانى دوليا خلال اللقاء الدولي الثاني.



