رياضة | أسطورة الهلال يحمل كأس دوري أبطال آسيا في محيط الرعب

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صالح النعيمة يحمل دوري أبطال آسيا ملعب جامعة الملك سعود



وكشفت إدارة الهلال، عن اختيار صالح النعيمة نجم الفريق الأول للكرة بالنادي سابقا، لحمل الكأس الآسيوي في لقاء الذهاب. وكشفت إدارة الهلال، عن اختيار صالح النعيمة نجم الفريق الأول للكرة بالنادي سابقا، لحمل الكأس الآسيوي في لقاء الذهاب. ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الهلال وفريق أوراوا ريد الياباني، يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، والساعة الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش.

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فيما تقام مباراة الإياب بين الهلال وأوراوا ريد، يوم 24 نوفمبر، على ملعب سايتاما، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش. وكانت صحيفة "الرياضية السعودية" أشارت إلى أن رازفان لوشيسكو، قرر إغلاق باب التدريبات في وجه الإعلام، قبل المباراة النهائية، حيث يخوض الفريق تدريباته اليوم على ملعبه، وسوف يقوم بعقد محاضرة فنية لشرح نقاط القوة والضعف للمنافس. ومن المتوقع أن يدخل الهلال مباراة الفريق الياباني بالتشكيلة الآتية: Advertisements في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف . في خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج سو - محمد البريك . في خط الوسط: عبد الله عطيف - سلمان الفرج - جيوفينكو - أندري كاريلو - سالم الدوسري . في خط الهجوم: بافتيمبي جوميز . فيما تقام مباراة الإياب بين الهلال وأوراوا ريد، يوم 24 نوفمبر، على ملعب سايتاما، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.

أعلنت إدارة نادي الهلال عن المرشح لحمل كأس دوري أبطال آسيا، في ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، عندما يستضيف الهلال نظيره أوراوا ريد الياباني، يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، على ملعب جامعة الملك سعود في لقاء الذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.