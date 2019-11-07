رياضة | موهبة ريال مدريد حديث العالم بعد التوهج في دروي أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موهبة ريال مدريد حديث العالم بعد التوهج في دروي أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الشاب البرازيلي رودريجو مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني حديث العالم بعد تألقه في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام فريق جالتا سراي التركي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دروي أبطال أوروبا حيث استطاع أن يسجل هاتريك في فوز فريقه الاسباني الكبير بنتيجة 6 / 0.

ونشرت وكالة فرنسا للأنباء AFP تقريرا مطولا حول تآلق اللاعب الشاب تحت عنوان رودريجو يصنع لنفسه اسماً والريال يستمتع.

وقالت الوكالة الشهيرة:"ثلاثية في دوري الأبطال وهو في سن 18 عام، البرازيلي الشاب رودريجو قاد ريال مدريد لفوز ساحق ضد جلطة سراي بسداسية نظيفة مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ليقترب فريق زيدان من التأهل لثمن النهائي، ‏المهاجم الذي جاء هذا الصيف ليلعب في مركز الجناح الأيمن لريال مدريد منذ أربع مباريات، كتعويض لبيل، قدم أداءاً مثالياً بتسجيله ثلاثية وتمريرة حاسمة ليصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هاتريك في التاريخ الحديث لدوري أبطال أوروبا منذ الإسباني راؤول".

وأضافت الصحيفة:"‏الجوهرة البرازيلية بدأت العرض بتسجيلها أسرع ثنائية في تاريخ دوري أبطال أوروبا وذلك في 6 دقائق و14 ثانية قبل أن تضيف تمريرة حاسمة لهدف كريم بنزيما (4-0) الذي سجل هو الآخر ثنائية، وسجل راموس هدفا من ركلة جزاء، هذا الفوز العريض مكن الريال من الاقتراب من التأهل لثمن النهائي على حساب بروج وجلطة سراي الذي أُقصي بالفعل من البطولة.