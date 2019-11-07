رياضة | منتخب فرنسا يصدم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب فرنسا يصدم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس 7 نوفمبر صدمة قوية بالنسبة له بسبب منتخب بلاده.

ديشامب يصدم أومتيتي

وصدم ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا اليوم الفرنسي صامويل أومتيتي حيث أكد أنه لم يقنعه الفترة الأخيرة ليضمه إلى المنتخب.

وقال ديشامب في تصريحات صحفية اليوم: "لونجليه وكمبابيه أعطياني ضمانات أكثر من أومتيتي حاليا لضمه إلى منتخب فرنسا الفترة القادمة".

غيابات أومتيتي عن برشلونة

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ويطارد صامويل أومتيتي حالة من سوء الحظ الشديد في الفترة الأخيرة بسبب كثرة إصاباته التي تسببت في قلة مشاركته مع نادي برشلونة.

موعد مباراة البرازيل القادمة

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره منتخب الأرجنتين يوم الجمعة 15 نوفمبر الجاري في مباراة ودية بين الفريق.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.