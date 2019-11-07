رياضة | شكوك حول لحاق حسين الشحات بمباراتى كينيا وجزر القمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شكوك حول لحاق حسين الشحات بمباراتى كينيا وجزر القمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب حسين الشحات نجم منتخب مصر والنادي الأهلي من الغياب عن الملاعب خلال الفترة القادمة، بعد تعرضه للإصابة اليوم مع الفراعنة أمام منتخب ليبيريا.

وتعرض حسين الشحات جناح منتخب مصر والنادي الأهلي لإصابة قوية خلال مباراة مصر وليبيريا الودية المقامة علي ملعب برج العرب بالأسكندرية ضمن إستعدادات المنتخب تحت قيادة حسام البدري المدير الفنى لخوض اولى مبارياته الرسميه بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأصيب الشحات بكدمة قوية بجانب ركبة القدم اليمنى أدت لخروجه من المباراة في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول ونزول كريم طارق لاعب طلائع الجيش بدلا منه.

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ومن الممكن أن يخرج حسين الشحات من قائمة المنتخب التى تستعد لخوض مواجهتين أمام كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2021.

وكان أحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالي تعرض لإصابة قوية مع ناديه أدت لإستبعاده من قائمة الفراعنة لمواجهة كينيا وجزر القمر.

وكان حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر قرر إستبعاد لاعبي بيراميدز بعد تأخرهم عن الإنضمام للمنتخب بعد قرار سباستيان ديسابر المدير الفنى الفرنسي للفريق في إرسال لاعبيه الدوليين لمنتخب مصر وفقا لمواعيد الأجندة الدوليه آي قبل المباراة الرسمية بثلاث أيام.