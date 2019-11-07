اونلاين | كورة لايف NOW مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار KORA LIVE manchester united

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بث مباشر كووورة ستار مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي، بث مباشر كووورة أون لاين، اليوم يلا شوووت بث مباشر مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الاوروبي، يلاقي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير نظيره بارتيزان الصربي اليوم الخميس 7/11/2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

بث مباشر القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بارتيزان :-

تبث مجموعة بي إن سبورتس الرياضية جميع مباريات الدوري الأوروبي هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق بارتيزان الصربي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بارتيزان :-

من المقرر إقامة مواجهة مانشستر يونايتد وفريق بارتيزان في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوق تقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء اليوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة.

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موقف مانشستر يونايتد قبل مواجهة الدوري الاوربي الخميس ٧/١١/٢٠١٩

يتواجد مانشستر يونايتد في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وحيد، ويتطلع لاستمرار صحوته الأوربية، بعد الأداء الركيك الذي يقدمه في منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

بينما يحل فريق بارتيزان في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد فوزه في مباراة واحدة والتعادل في لقاء وهزيمته في مواجهة وحيدة أيضاً، ويتطلع بارتيزان للخروج ولو بنقطة وحيدة في مواجهة اليوم، الشاقة علي الفريق الصربي.

ملعب مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبارتيزان بالدوري الأوروبي:

تقام المواجهة بين الفريق في إنجلترا أرض مانشستر يونايتد، وداخل مدينته العريقة، حيث يحتضن ملعب اولترا فورد مسرح الأحلام، موقعة الليلة.