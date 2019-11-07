اونلاين | ’’كورة اون لاين’’ مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان بث مباشر beIN المفتوحة يلا شوت رابط ماتش مان يونايتد NOW

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يستعد نادي مانشستر يونايتد YALLA SHOOT الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي بارتيزان الصربي اليوم الخميس 7 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان

وتلعب مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان KORA LIVE اليوم في الدوري الأوروبي في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب أولد ترافورد.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد

وستذاع مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان اليوم في بطولة الدوري الأوروبي على قناة "BEIN SPORTS 1" بتعليق خليل البلوشي.

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بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان اليوم في بطولة الدوري الأوروبي ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان في بطولة الدوري الأوروبي بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في بطولة الدوري الأوروبي

ويتواجد نادي مانشستر يونايتد KORA ONLINE في صدارة جدول ترتيب مجموعته ببطولة الدوري الأوروبي برصيد 7 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

بينما يتواجد نادي بارتيزان YALLA SHOOT في المركز الثالث من جدول ترتيب مجموعته ببطولة الدوري الأوروبي برصيد 4 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.