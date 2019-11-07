اونلاين | يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد بارتيزان بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت رابط ماتش اليوناتيد NOW

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يواجه اليوم الخميس نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره فريق بارتيزان على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي yalla shoot.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين مانشستر يونايتد الإنجليزي و نظيره الصربي في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الخميس YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد بارتيزان في الدوري الأوروبي عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش مانشستر يونايتد ضد بارتيزان، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مانشستر يونايتد ضد بارتيزان في الدوري الأوروبي.

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