اونلاين | KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان بلجراد بث مباشر يلا شوت حصري KORA LIVE رابط ماتش اليونايتد

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يقدم لكم الخليج 365 الرياضي بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد بارتيزان الصربي، عبر رابط كورة أونلاين ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات KORA ONLINE بكأس الاتحاد الأوروبي.

كورة لايف ويستضيف ملعب أولد ترافورد معقل يونايتد، مباراة الفريق ضد بارتيزان الصربي، KORA LIVE اليوم الخميس 7 نوفمبر الجاري بالدوري الأوروبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبارتيزان الصربي بالدوري الأوروبي

يحل فريق بارتيزان بلجراد الصربي ضيف علي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة الدورى الأوروبي، في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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يلا شووت القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبارتيزان الصربي بالدوري الأوروبي

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد بارتيزان الصربي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD، YALLA SHOOT بث مباشر بدون تقطيع بالدوري الأوروبي.

ترتيب الفريقين بدور المجموعات

ويحتل مانشستر يونايتد الإنجليزي صدارة المجموعه الثانية عشر برصيد 7 نقاط ويليه اى زد الكمار الهولندى برصيد 6 نقاط بينما يحتل بارتيزان بلجراد الصربي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما في المركز الأخير أساتانا الكازاخستانى برصيد نقطة واحدة، كورة جول تابع بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي KORA GOAL ضد بارتيزان الصربي بالدوري الأوروبي.

يمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبارتيزان بلجراد الصربي بالدوري الأوروبي Manchester united، يقدم الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع الأسطورة بدون إعلانات alostora.