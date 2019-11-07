اونلاين | أونلاين NOW: مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط مباشر جودة متعددة NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أونلاين NOW: مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط مباشر جودة متعددة NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد بارتيزان بلجراد الصربي على ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة الرابعة من مجموعات بطولة الدوري الأوروبي التي يطمح المانيو في الحصول على لقبها الذي فقده العاميين الماضيين.

كورة لايف KORA LIVE وقبل المباراة يحتل أبناء النرويجي أولي جونار سولسكاير صدارة المجموعة برصيد سبعة نقاط جمعها الفريق بعد أن تذوق طعم الفوز في مباراتين وتعادل في لقاء يتيم ولم يخسر أي مباراة بعد إنقضاء ثلاثة جولات.

كورة ستار KORA STAR في المقابل يتواجد الفريق الصربي بارتيزان بلجراد في المركز الثالث برصيد أربعة نقاط بعد أن تمكن من تحقيق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في أخرى وتجرع طعم الخسارة في مباراة واحدة أيضاً.

كورة جول KORA GOAL وقبل اللقاء سبق وأن تواجه الفريقان في مناسبة واحدة من قبل موسم 1965-1966 في نصف نهائي بطولة أوروبا للاندية أبطال الدوري وفاز وقتها المانيو بهدف واحد مقابل لا شيء وهي النتيجة التي لم تساعد مانشستر على الوصول للمباراة النهائية بعد أن فاز الفريق الصربي 2-1 بمجموع اللقائين.

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يلا كورة بلس YALLA KORA PLUS ولم يحقق الفريق الصربي سوى إنتصار واحد فقط على الأندية الأنجليزية خلال تسعة مباريات أقيمت بينهما خارج صربيا في جميع البطولات بعد أن تعادل في لقاء واحد ومني بالخسارة في سبعة لقاءات .

يلا شوت الآن YALLA SHOOT NOW وكان الفوز الوحيد الذي حققه بارتيزان بيلجراد الصربي على الأندية الإنجليزية على حساب فريق ناي نيوكاسل بهدف واحد مقابل لا شيء في الدور التمهيدي لدوري الأبطال عام 2003.

الأسطورة لايف OSTORA LIVE ويعتبر فريق نادي مانشستر يونايتد من الفرق التي لم تهتز شباكها بأي أهداف في بطولة الدوري الاوروبي هذا الموسم ويشاركه في هذا الرقم المميز فريق نادي إشبيلية الإسباني الذي حافظ هو الآخر على نظافة شباكه .

ومن المنتظر أن تنقل المباراة بين الفريقين على الهواء مباشرة في تمام الساعة العاشرة مساءاً وتنقل بصورة حصرية ومباشرة على قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الاندية الأوروبية في بطولتي دوري الأبطال واليوروبا ليج.