اونلاين | كورة لايف NOW مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباراتيزان بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط مانشستر يونايتد PLUS

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بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد بارتيزان بلجراد الصربي لحساب مباريات الجولة الرابعة لمجموعات بطولة الدوري الاوروبي الممتاز لكرة القدم المجموعة الثانية عشر والتي يطمح خلالها مانشستر إلى تصدرها والذهاب بعيداً في البطولة.

وفي السطور القليلة المقبلة يأخذكم موقع الخليج 365 الرياضي في جولة لتعريفكم بموقف الفريقان في البطولة وترتيب المجموعة بالإضافة إلى آخر إستعددادات كتيبة سولسكاير للمباراة المرتقبة التي يسعى خلالها المانيو إلى مصالحة الجماهير بعد النتائج السلبية الاخيرة.

يلا كورة اونلاين YALLA KORA ONLINE وقبل المباراة يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صدارة المجموعة الأخيرة برصيد سبعة نقاط جمعها الفريق من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة ولم يخسر أي لقاء حتى الآن.

يلا شوت YALLA SHOT في المقابل يحتل فريق نادي بارتيزان بلجراد الصربي المركز الثالث برصيد أربعة نقاط بعد أن تذوق جميع النتائج في الثلاثة مباريات بفوزه في لقاء وتعادله في آخر وتجرع الفريق الخسارة في مباراة يتيمة.

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يلا شوت الآن YALLA SHOT NOW وفي حالة تمكن فريق نادي مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز فسيقترب خطوة جديدة نحو الوصول إلى البطولة التي يحمل لقبها منذ عامين بعد أن تغلب في النهائي على أياكس الهولندي بثنائية نظيفة.

يلا كورة بلس YALLA KORA PLUS بينما يسعى الفريق الصربي إلى خطف ثلاثة نقاط ثمينة ستجلعه ينافس على واحدة من بطاقتي التأهل للدور القادم خاصةً وأن المباراة الأخرى تبدو سهلة للفريق الهولندي ألكمار الذي سيواجه متذيل المجموعة استانا الكازخي .

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمكن لرواد الخليج 365 الرياضي متابعة المباراة حصرياً على الهواء مباشرةً عبر الروابط التي سننشرها لكم قبل بداية المباراة بلحظات وتحديداً من وقت نزل التشكيل بجودة عالية وتعليق عربي للتخلص من إحتكار القنوات للمباريات الأوروبية الكبرى.