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شكرا لقرائتكم خبر عن ويليان يطلق تصريحات مثيرة بشأن عرض برشلونة والان مع التفاصيل
الخميس 7 نوفمبر 2019
ويليان
اعترف اللاعب البرازيلي ويليان لاعب فريق تشيلسي الانجليزي انه رفض عرض بقيمة ٣٥ مليون يورو من نادي برشلونة في العام الماضي ، وانه لا يريد مغادرة النادي اللندني .
ويعيش ويليان حالة من الراحة هذه الايام بعد اعتماد المدرب الشاب فرانك لامبارد عليه في تشكيلة البلوز ، ويقدم ويليان مستويات رائعة مع الفريق الذي يعد مفاجأة هذا الموسم في الدوري الانجليزي وبطولة دوري ابطال اوروبا .
وعبر ويليان عن فرحته باللعب تحت قيادة لامبارد ، وقال انه يريد الفوز بالبطولات مع الفريق في الفترة الحالية تحت قيادة اسطورة النادي فرانك لامبارد .
ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الانجليزي الممتاز ويواجه كريستال بالاس الاسبوع المقبل في الجولة ١٢ .
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