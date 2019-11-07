ويليان يطلق تصريحات مثيرة بشأن عرض برشلونة

الخميس 7 نوفمبر 2019

ويليان

اعترف اللاعب البرازيلي ويليان لاعب فريق تشيلسي الانجليزي انه رفض عرض بقيمة ٣٥ مليون يورو من نادي برشلونة في العام الماضي ، وانه لا يريد مغادرة النادي اللندني .

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ويعيش ويليان حالة من الراحة هذه الايام بعد اعتماد المدرب الشاب فرانك لامبارد عليه في تشكيلة البلوز ، ويقدم ويليان مستويات رائعة مع الفريق الذي يعد مفاجأة هذا الموسم في الدوري الانجليزي وبطولة دوري ابطال اوروبا .

وعبر ويليان عن فرحته باللعب تحت قيادة لامبارد ، وقال انه يريد الفوز بالبطولات مع الفريق في الفترة الحالية تحت قيادة اسطورة النادي فرانك لامبارد .

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الانجليزي الممتاز ويواجه كريستال بالاس الاسبوع المقبل في الجولة ١٢ .