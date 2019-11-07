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شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يفلت من عقوبة كبيرة بسبب أوريجي والان مع التفاصيل
الخميس 7 نوفمبر 2019
كاد نادي ليفربول أن يتعرض لعقوبة كبيرة من قبل الإتحاد الأوروبي "يويفا" بسبب لافتة كبيرة "بانر" رفعه أحد المشجعين خلال مواجهة الفريق في الجولة الثالثة أمام جينك البلجيكي في بلجيكا الشهر الماضي.
وقام أحد المشجعين بنشر لافتة كبيرة عليها جسد أسود عاري وعليه رأس لاعب الفريق "ديفوك أوريجي".
وأرسل النادي الإنجليزي بعض أفراد الأمن سريعاً لإزالة البانر قبل أن يراه حكم المباراة ويدونه في تقريره، وهو ما كان سيعرض الفريق لعقوبات كبيرة.
من جانبه إستطاع رجال الأمن التعرف على الشخص صاحب البانر وتم منعه من مشاهدة مباريات الفريق الداخلية والخارجية حتى نهاية الموسم.
ويتصدر ليفربول المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، وهو مدعو لمباراة القمة ضد ملاحقه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الأحد القادم.
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