شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد لمواجهة بارتيزان والان مع التفاصيل

الخميس 7 نوفمبر 2019 مانشستر يونايتد يستضيف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره بارتيزان بلجراد الصربي في الجولة الرابعة من المجموعة 12 من بطولة الدوري الأوروبي بملعب أولد ترافورد.

وأعلن النرويجي "أولي جونار سولشاير" عن تشكيلة فريقه للمباراة والتي جاءت كما يلي. روميرو Advertisements وان بيساكا - ماجواير - روخو - يونج ماكتومناي - فريد مارسيال - ماتا - جرينوود راشفورد. تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد لمواجهة بارتيزان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.