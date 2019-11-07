شكرا لقرائتكم خبر عن هدفان في أول مشاركتين مع منتخب مصر؟ لعنات أصابت باسم ومروان يخشاها حمدي فتحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

للمباراة الثانية على التوالي يكون خلالها حمدي فتحي، متوسط ميدان النادي الأهلي، هو كلمة السر في انتصارات منتخب مصر على المستوى الودي في مستهل مشوار حسام البدري في قيادة أحفاد الفراعنة.

حمدي فتحي نجح خلال اول مشاركة دولية له بقميص منتخب مصر من تسجيل هدف الفوز على منتخب بوتسوانا في ودية أكتوبر الماضي، حيث سجل فور حلول بديلاً، وكرر السيناريو بحذافيره في مباراة الليلة أمام منتخب ليبيريا، واستطاع تسجيل هدف المباراة الوحيد لمصلحة منتخب مصر بعد دقائق من مشاركته.

ويعتبر اللاعب باسم مرسي، مهاجم فريق نادي الانتاج الحربي الحالي والزمالك وسموحة السابق، هو أخر من سجل هدفين متتاليين خلال أول مشاركتين له مع منتخب مصر الأول.

وسجل باسم مرسي في أول مشاركة دولية له في ودية غينيا الاستوائية بالقاهرة في مستهل مشوار الأرجنتيني كوبر في الولاية الفنية للفراعنة، ثم عاد ليشارك في ثاني مبارياته الدولية أمام المنتخب السيراليوني بتصفيات أمم أفريقيا 2017 واستطاع التسجيل من جديد.

Advertisements

وابتعد باسم مرسي عن المشاركة الدولية لمنتخب مصر منذ 3 أعوام، مكتفياً بخوض 10 مباريات بقميص الفراعنة سجل خلالهم 7 أهداف.

وسبق باسم مرسي اللاعب مروان محسن مهاجم النادي الأهلي الحالي، في التسجيل بشكل متتالي خلال أول مشاركتين دوليتين مع منتخب مصر الأول، فبعد وداع الفراعنة تصفيات أمم أفريقيا 2012، قرر اتحاد الكرة المصري الدفع بالمنتخب الأولمبي لإكمال مشوار المنتخب الأول بالتصفيات ونجح مروان في هز شباك سيراليون بهدف ثم سجل ثنائية في مرمى النيجر في ثاني مشاركاته الدولية.

ويغيب مروان محسن عن صفوف منتخب مصر في المعسكر الحالي بسبب الاصابة، حيث تعددت اصابات اللاعب على مدار أخر 3 مواسم، وضربته لعنة الرباط الصليبي مطلع عام 2017، كما عانى اللاعب بمرض «فيروس سي» قبل انتقاله للأهلي، ليبقى واحد من أكثر لاعبي الكرة المصرية من الجيل الحالي من أصحاب سوء التوفيق في الاصابات المتكررة، وواحد ممن ضربتهم لعنة التسجيل المتتالي في المشاركات الأولى مع الفراعنة.

وخاض مروان 35 مباراة مع منتخب مصر سجل خلالهم 7 أهداف فقط.

عودة لحمدي فتحي، حيث لعب لصفوف كل من ألعاب دمنهور وبتروجت وانبي ويلعب حالياً بصفوف فريق النادي الأهلي، وخاض اللاعب 133 مباراة مع جميع الأندية التي دافع عن ألوان قميصها سجل خلالهم 14 هدفاً ونجح في صناعة 10 أهداف ونال 24 بطاقة صفراء.

وتُمني جماهير الكرة المصرية الأنفس بعدم تكرار سيناريو لعنة تسجيل الأهداف بشكل متتالي في المشاركات الدولية الأولى مع حمدي فتحي بعدما عانى كل من مروان محسن وباسم مرسي من أمور عدة كما سردها التقرير، حيث يامل أنصار الفراعنة بمواصلة اللاعب تثبيت أقدامه في الصفوف بعدما ظهر بحالة فنية وبدنية مميزة مؤخراً.