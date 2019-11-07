شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي يطالب العراق باختيار أرض محايدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، من الاتحاد العراقى، اختيار أرض محايدة بدلا من البصرة، لمباراتى منتخب أسود الرافدين هذا الشهر ضمن تصفيات مونديال قطر وكأس آسيا 2023، بسبب الاحتجاجات في البلاد.

وقال الاتحاد الدولى في بيان رسمى: «بعد تقييم الوضع الأمنى الحالى في العراق، أبلغ الفيفا والاتحاد الآسيوى لكرة القدم، الاتحاد العراقى لكرة القدم، بأن المباراتين المقبلتين ضمن تصفيات فيفا كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 (فى الصين) ضد إيران والبحرين، يجب أن تقاما على أرض محايدة».

ويشكل طلب الفيفا نقل المباراتين خيبة أمل للجانب العراقى، الذي خاض في عملية مد وجزر مع الاتحاد الدولى قبل السماح له في نهاية المطاف باستضافة مبارياته الرسمية على أرضه بعد قرار رفع الحظر الذي فرض لأعوام طويلة على خلفية الأوضاع الأمنية في البلاد منذ 2003.

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ومنح الفيفا العراق، في أغسطس الماضى، الضوء الأخضر لخوض مباريات منتخب أسود الرافدين في التصفيات المزدوجة في البصرة. وأقيمت مباراة واحدة في البصرة في التصفيات الحالية، وذلك باستضافة هونج كونج في 10 أكتوبر الماضى (فاز العراق 2-0(.

ويتصدر العراق ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن البحرين، بينما يشغل المنتخب الإيرانى المركز الثالث بـ6 نقاط ثم هونج كونج وكمبوديا بنقطة واحدة لكل منهما. ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر الماضى احتجاجات واسعة ولاسيما في بغداد والمناطق الجنوبية، تخللتها أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 270 شخصا.

ويواصل متظاهرون منذ أيام عدة في محافظة البصرة الغنية بالنفط غلق الطريق المؤدي إلى ميناء أم قصر، أحد المنافذ الحيوية لاستيراد المواد الغذائية والأدوية للبلاد.