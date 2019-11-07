شكرا لقرائتكم خبر عن كونتى ينفجر فى وجه إدارة إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اندلعت أزمة خلال الساعات القليلة الماضية بين أنطونيو كونتى، المدير الفنى لفريق إنتر ميلان، وإدارة ناديه، وذلك عقب تلقيه خسارة مؤلمة أمام بوروسيا دورتموند الألمانى بهدفين مقابل ثلاثة أهداف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، إن كونتى انفجر فى وجه إدارة إنتر ميلان ووجه لهم انتقادات لاذعة لعدم التعاقد مع لاعبين من أصحاب الخبرات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وقال كونتى فى تصريحات صحفية: «نحن نتحدث عن مجموعة لاعبين لم يفز منها أى شخص بألقاب باستثناء جودين، من اللاعب الذى نطلب منه الخبرة فى مثل هذه المباريات؟ باريلا من كاليارى؟.. سينسى من ساسولو؟.. أشكر اللاعبين دائمًا؛ لأنهم يقدمون أرواحهم».

وأوضحت الصحيفة أن كونتى اشتكى كثيرًا من استراتيجية الميركاتو خلال الصيف الماضى، مشيرًا إلى أن المدرب لا يخاف من توجيه الانتقادات للإدارة؛ لأنه يعتقد أن ما يحدث للفريق ليس خطأه.

كان النيراتزورى متقدمًا على دورتموند فى المباراة (2-0) خلال الشوط الأول، قبل أن يستقبل ثلاثية متتالية فى الشوط الثانى.

فى نفس السياق، سلطت الصحف الإيطالية الضوء على حالة الغضب التى سيطرت على أنطونيو كونتى، المدير الفنى لإنتر ميلان، بعد هزيمة فريقه أمام بوروسيا دورتموند (2- 3)، فى دورى أبطال أوروبا.

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وعنونت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»: «دورى أبطال أوروبا جنون فى دورتموند.. إنتر، ماذا يحدث؟».

وأضافت: «إنتر تقدم بهدفين نظيفين، لكنه انهار فى الشوط الثانى وخسر 3-2، لكن فى حال الفوز بالمباراتين المقبلتين أمام براج وبرشلونة سيتأهل.. وكونتى غاضب».

وتابعت الصحيفة: «صدمة نابولى، اللاعبون ضد قرار دى لورينتيس، بعدما قرروا الرحيل لمنازلهم بدلا من استكمال المعسكر المغلق».

وخرجت صحيفة «كوريرى ديللو سبورت» بعنوان: «كونتى غاضب.. إنتر من فوز 2-0 إلى هزيمة بنتيجة 3-2 أمام بوروسيا دورتموند». وأردفت: «لاوتارو وفيتشينو يسجلان، ثم يبدأ الظلام والفريق الألمانى يحرز ثلاثية.. والمدرب كونتى ينادى ناديه: المجموعة هذه غير كافية».

وواصلت: «نابولى.. دور الـ16 قريب جدًا.. لوزانو سجل التعادل أمام سالزبورج 1-1.. المكسيكى رد على ركلة جزاء هالاند، ثم العارضة والقائم يحرمان نابولى من الفوز، بجانب العديد من الفرص الضائعة.. وأنشيلوتى يغادر دون التحدث بالمؤتمر الصحفى».

فيما قالت صحيفة «توتو سبورت»: «إنتر ينهار أمام دورتموند.. ونابولى إلى الأمام رغم التعادل مع سالزبورج».