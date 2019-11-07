شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يعلق على لقاء ليبيريا الودي وإصابة الشحات وأزمة لاعبي بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على مباراة الفراعنة اليوم أمام ليبيريا الودية ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وفاز منتخب مصر الأول على ليبيريا في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين مساء اليوم في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأكد البدري في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي للمباراة على أهمية مباراة ليبيريا وأن هناك صعوبات كبيرة بسبب توقف الدوري الممتاز وهذا ما وضح من خلال الفوارق البدنية بين اللاعبين.

وتابع: «آخر مباراة للأهلي كانت أمام أسوان منذ أكثر من شهر تقريباً، وكنا جيدين بدنياً في الشوط الأول أما الثاني فالنواحي البدنية انخفضت وهو ما أثر على الأداء ولكن كان يجب إقامة لقاء ودي».

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وأضاف: «حسين الشحات الطبيب طمأني عليه، وسيخضع لفحص طبي وأشعة ولكن اللاعب قلق بعض الشيء».

وعن استبعاد لاعبي بيراميدز، أوضح: «هناك أوقات يجب عمل الصواب فيها، ويجب تصحيح الأوضاع، وأشكر مجلس إدارة بيراميدز على وعيهم وأيضاً اللاعبين».

وأردف: «لكن الفكرة أن هناك موعدا للمعسكر، ولذلك هذا هو قرار المرحلة الحالية».

وواصل: «أرفض عنف لاعبي ليبيريا ضد مصر، ولاعبو الفراعنة قلقون من الالتحامات القوية ولكن هذا ما سنجده في المرحلة المقبلة».

وأشار: «عبدالله جمعة عانى من إجهاد في العضلة الضامة، ولذلك اشترك لفترة قصيرة، وزيزو كان يعاني من إجهاد أيضاً».